‘ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊರತೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ’

ಬಳ್ಳಾರಿ: 'ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಗದಗ- ವಿಜಯಪುರದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿವೇಕ ಮಂಟಪ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮನುಷ್ಯನು ಸಮ್ಯಕ್ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬುದ್ಧನು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಢ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. 'ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಂಡವು. ವಿವೇಕ ಮಂಟಪದ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರಭುದೇವ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು, ಸಿ.ಎ. ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ, ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರಗೌಡ ಕರೂರು, ಎಬಿವಿಪಿಯ ನಾಗರಾಜ ಬಟಗೇರಾ, ಭರತ್ ತಳವಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-25-885479327</p>