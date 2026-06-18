ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಹಣ

<p><em>ಹರಿಶಂಕರ್ ಆರ್.</em></p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾ ಕಾಂಕ್ಷೆಯ ‘ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ವಿಧವಾ ವೇತನ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಹಣ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಮರಳದೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ: ಮೃತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಡಿ) ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (ಡಿಎಸ್ಎಸ್ಪಿ) ಹಲವು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನು ಭವಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ಪತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್, ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಹಣವೂ ಮೃತರ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪಾರ್ಕ್’: ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಯ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ನೀಡದೆ, ಜಿಎಲ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ. 8844601520 (ಇತರ ಠೇವಣಿ ಗಳು) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ (ಪಾರ್ಕ್). ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆಕಚೇರಿಯು (ಜಿಪಿಒ) ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಖಜಾನೆಗೆವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ‘ಪರಿಶೀಲನೆ’ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿಖರ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ: ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ‘ಫಿನಾಕಲ್ ಸಿಬಿಎಸ್’ ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ, ಡಿಬಿಟಿ ಫಲಾನು ಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ, 2020ರಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಯಾಗದ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ನಿಖರವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-51-1967006245</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>