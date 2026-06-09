ಶಿಥಿಲ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮನವಿ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ 1 ರಿಂದ 39 ರವರೆಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಉಪ-ಆಯುಕ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ನಡೆಯದಂತೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ತೆರವುಗೊಳಿ ಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಕುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರು ತಕ್ಷಣ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅವ ಘಡಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುರ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7975629447 ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಿ.ಎ: ಮೊ–97421 38927(ವಾರ್ಡ್ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38 ಮತ್ತು 9), ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೂಗಾಡೆ: ಮೊ– 9738349471 (ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ಮತ್ತು 14), ಪ್ರದೀಪ: ಮೊ– 82173–14224 (ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2, 4, 5 ಹಾಗೂ 15 ರಿಂದ 20)ಜಿ.ಎಂ.ವಿರೇಶ್: ಮೊ– 8867204172 (1, 21, 22, 23, 24, 34, 36)</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-25-906334550</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>