ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಬದಲಿಸಿ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ (ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್) ಅವರನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರಿಗಾದರೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಾದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ– ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಿತ್ತು. ಅದನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಮೀರ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರೇ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಸುಶಿಕ್ಷಿತ, ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನವರದ್ದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನರೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕ್ರಮ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮರ ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ‘ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹಾಕಿದ ಗಿಡಗಳು ಇರಬಾರದೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಡವಿಸ್ವಾಮಿ, ದರಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-25-1643802958</p>