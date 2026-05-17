ದೌಲನಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾಯಂ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಿ. ದೌಲ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ದೌಲನನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರಾಣಿ ತೋಟ ನಿವಾಸಿಯಾದ ದೌಲ (40) ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 21 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ , 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 12ರಂದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಆದೇಶದ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಒಳಗೊಂಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮನ್ ಡಿ. ಪೆನ್ನೇಕರ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಬಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಕ್ರಮ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮಾರಾಟ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದೌಲನನ್ನು 2027ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 12ರವರೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಸದ್ಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>