ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಸಿಇಒ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಸಮೀರ್ ಸಲಹೆ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕೌಶಲ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷಿತಿಜ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಸಮೀರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜೋಳದರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಮತ್ತು ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ‘ಜ್ಞಾನದೇಗುಲ’ ಸಿಇಟಿ, ಕಾಮೆಡ್-ಕೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ (ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರ ‘ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ’ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ‘ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಪ್ರತೀಕ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪಿಯುಸಿ ನಂತರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವಿದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜೀನ್ಸ್, ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಬಯೋ-ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎನ್ಎಂಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು: ರಾಜೇಶ</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವ-ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ ಎಚ್.ಡಿ., ‘ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ನನ್ನನ್ನು ಇಂದು ಈ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಗಣಿತ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾನನಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದರೂ, ಪದವಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದೆ. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ‘ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಿನ್ ಮಕ್ತಮ್ ಸಾಬ್ ಅತ್ತಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ‘ಆ್ಯಪಲ್’ ಕಾರಣ. ಮೊದಲನೆಯದು ಆದಂ-ಈವ್ ತಿಂದ ಆ್ಯಪಲ್, ಎರಡನೆಯದು ನ್ಯೂಟನ್ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಆ್ಯಪಲ್, ಮೂರನೆಯದು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ. ನೀವೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹಣದಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಎಂ.ಝಡ್. ಫಾತೀಮ, ಅನುಷ ಕೆ.ಎಂ, ರಾಧಿಕಾ ಟಿ, ಮನಿಷಾ ಎಂ.ಕೆ, ಅರ್ಚನಾ ಡಿ.ಎಂ, ಸಂಗೀತ, ಸುದೀಪ್, ಎಚ್. ಪರಚೂರಿ ವೆಂಕಟಸಾಯಿ, ಆದಿ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರನ್ನು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ-ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಬಳಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜಾಹೀರಾತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದಿವಾಕರ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರ ಎಂ.ಜಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರ ಹರಿಶಂಕರ್ ಆರ್. ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸತೀಶ್ ಎಂ ಇದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬಿಐಟಿಎಂ ಕಾಲೇಜು, ಕಿಷ್ಕಂದ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ವೈಎಂಸಿಸಿ, ಧಾರವಾಡದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಧಾರವಾಡದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಎನ್.ಐ.ಎ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದವು. ನಗರದ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಾರ್ಡ್ಲಾ, ಶ್ರೀಮೇಧಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-25-1991359894</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>