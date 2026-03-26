ರೈತರಿಗೆ ₹1.87 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ಸಮೀಪದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಗೂ ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಿಗೇರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಭೈರಾಪುರದ ಬಸವನಗೌಡ, ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಗೇರಿಯ ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಿಗಾಪುರದ ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಅವರು 85 ರೈತರಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಗೂ ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಭೈರಾಪುರದ ರೈತ ಟಿ. ಸಂತೋಷ ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹1,980 ಹಾಗೂ ಭತ್ತವನ್ನು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2,400 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹1.87 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಹಣ ನೀಡದೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.