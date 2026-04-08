‘ಎಪಿಎಂಸಿ: ರೈತರಿಗೆ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಿ’

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಫಸಲು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

'ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಉರುವಕೊಂಡ, ರಾಯದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗದರೈತರು ಬುಡ್ಡೆ, ಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗದಕೊರತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

'ಲಾರಿಗಳು ಫಸಲಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೇ ರೈತರು ಬ್ಯಾಡಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಕಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇವಿನಗಿಡದ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ, ಬೈಲೂರು ವೀರೇಶ, ತಮ್ಮಪ್ಪ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-25-463366519