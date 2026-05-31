ಭೂ ಒತ್ತುವರಿ: ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ, ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳ ರಕ್ಷಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶನಿವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 58 ಸೆಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮದ್ ಝುಬೇರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ ಎಚ್.ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ 23 ಸೆಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಬಿ.ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 35 ಸೆಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಜಾಗ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 58 ಸೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಂಡ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಜಾಗವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಕ ನೆಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗವನ್ನೇ ಭೂಗಳ್ಳರು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿಯು ಅದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ತಂಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿತು. ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>