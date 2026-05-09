5 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ವಶಕ್ಕೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಐದು ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಜಾಗವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂದು ನಗರದ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 21ರ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 94ರ 40 ಸೇಂಟ್ಸ್ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಚೆರವು ಪ್ರದೇಶದ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ 4.83 ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರ ಪಾಲಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಮಿತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ಎಡಿಸಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಝುಬೇರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ ಎಚ್.ಡಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೇಖಾ, ಕಂದಾಯ, ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-25-1482224806</p>