ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತೆರಿಗೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಶೇ 82.94 ಸಾಧನೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ, ಬಾಕಿಯ ಕುರಿತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 82.94ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ₹14.70 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ₹12.19 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಶೇ 17.06ರಷ್ಟು, ಅಂದರೆ, ₹2.50 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. ಸಂಡೂರು 26, ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 10, ಕುರಗೋಡು 12, ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 27 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇ 101.84ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕುರುಗೋಡು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಶೇ 85.31, ಸಂಡೂರು ಶೇ 84.26, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಶೇ 82.84ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಶೇ 77.18 ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ': 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವವರು ಹೊರಗಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶಿವಪೂರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬೃಹತ್ ಉದ್ದಿಮೆಯೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದ್ದಿಮೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>