ಬಳ್ಳಾರಿ: 2,186 ಮೃತರಿಗೆ 11,257 ಕಂತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2,186 ಮೃತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಈ ವರೆಗೆ 11,257 ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ!

ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2000ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ (ಆಗಸ್ಟ್-2023) ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 26 ಕಂತುಗಳ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 27ನೇ ಕಂತಿನ ಧನಸಹಾಯ ಪಾವತಿಯೂ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,41,775 ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 26ನೇ ಕಂತಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ (2025ರ ನವೆಂಬರ್) 2,90,005ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

26ನೇ ಕಂತಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ 5,115 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 2,186 ಮಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 11,257 ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಾವತಿ ಮಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಂತಿಗೆ ₹2000 ರಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹2,25,14,000 ಹಣ ಮೃತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ: ಹೀಗೆ ಮೃತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವೂ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೃತರ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ರಾಜ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಹಣ ಮೃತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು ಆಕೆಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಆ ಮಾಹಿತಿಯು ಇ–ಜನ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿಯ ಕಂತು ಪಾವತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇ-ಜನ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮಹಿಳಾ, ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಅವರಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮೃತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ