ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಜನ

ಕುರುಗೋಡು: 'ಈ ವರ್ಸ ಬ್ಯಾಸಗಿ ಕಳಿಯೋದು ತ್ರಾಸೈತ್ರಿ…ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳಕ್ಕೆ ಮೈಯಲ್ಲಾ ಸುಡಾಕತ್ತೈತಿ. ಸೆಕೆಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದರೆ ನಿದ್ದಿ ಕೂಡಾ ಬರವಲ್ತು. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ರ ಮೈಯಾಗ ನೀರಿಳಿತಾವ. ಏಪ್ರಿಲ್ನ್ಯಾಗ ಇಷ್ಟೈತಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹ್ಯಾಂಗ ಕಳಿಯೋದು ಅಂತ ಚಿಂತಿ ಶುರುವಾಗೈತಿ...'</p>.<p>ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಾಂತ ಬೇಸಿಗೆ ಬವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಜನರನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. ರೈತರೂ ಈ ಭಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಕಂಡು ದಂಗಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರೊಳಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಊಟ ಸೇರದ, ನಿದ್ದೆ ಬಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಆಹಾರ ದೊರೆಯದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿತ: ಇತ್ತ ಬಿಸಿಲಿನ ಬರೆ ಅತ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಇದರಿಂದ ಜನರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಯ ಜತೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಡಿತವೂ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 12 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಎಳನೀರು ಬೆಲೆ: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಣ್ಣು, ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಎಳನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹20 ಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ. ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ₹35ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ₹40ಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ. ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ₹160ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ₹40ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಳನೀರು ₹80ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ₹10ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಶರಬತ್ತು, ಲಸ್ಸಿ, ಆರೆಂಜ್ ಜೂಸ್ ₹20ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನರ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>