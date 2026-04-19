ಇಂದಿರಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇಗುಲದ ಬಳಿಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಇದೀಗ ಇಂದಿರಾ (ಸಂಗಮ್) ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ ಅಂಥದ್ದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಇಂದಿರಾ ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ₹50 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>40 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀರಿದ ತಾಪಮಾನ: ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಮೀರಿದ ತಾಪಮಾನ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಚ್ಚೋಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 42 ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಮೀರಿದ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಏ. 17ರಂದು ಸರಾಸರಿ 40.9, 16ರಂದು 41, 15ರಂದು 41, 14ರಂದು 41, 13ರಂದು 40.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-25-146815350</p>