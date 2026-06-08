ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಅಪಾರ ಹಾನಿ; ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಿರಂಗ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ರುವ ಜೂನ್ 7ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾ ದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಟಾಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಳೆ ವಿವರ: ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ 2.86 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 0.21 ಸೆಂ.ಮೀ, ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ 0.12 ಸೆಂ.ಮೀ, ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 1.41 ಸೆಂ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 0.70 ಸೆಂ.ಮೀ ನಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾ ದ್ಯಂತ ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಳೆಯ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ 1.22 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 8 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 5 ಹಾಗೂ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3 ಮನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್), ಕಂಬ ಹಾಗೂ ತಂತಿಗಳು ಮಳೆಗೆ ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯೊಂದು ಸಿಲುಕಿ ಸವಾರರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೆಸ್ಕಾಂನ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ (ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್) ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೆರವು ಪಡೆದು ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 19 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೀರ್ಘಾ ವಧಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೂರು ನೀಡಲು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ನಾಗರಿಕರು ಹೈರಾಣಾದರು.</p>.<p>ಇನ್ನು ನಗರದ ಹಲವು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಳು ಮಳೆನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿತು.</p>.<p>ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಜನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೀವ್ರ ಶ್ರಮಪಡಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯ ಬಿರುಸು, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇನ್ನು ಬಿರುಸುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 24ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಅಂದು ಗಾದಿಗನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ಈಗಷ್ಟೇ ದೂರುಗಳು ಬರತೊಡಗಿವೆ, ನಗರದ ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿ, ಅಮರಾವತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ, ಹೊರವಲಯದ ಮಲಪನಗುಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತರೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಎ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸುರಿಯದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-25-579928585</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>