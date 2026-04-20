ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಂದ ಪತಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಡತೆ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಪಟ್ಟು ಪತಿಯೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸವಿತಾ (25) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸವಿತಾ ಅವರ ಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶಿಲ್ಪಿ (28) ಮತ್ತು ಆತನ ಮೂವರು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ದಂಪತಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹಲಕುಂದಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಸವಿತಾ ಅವರ ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ (ಏ.17) ರಾತ್ರಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಸವಿತಾ ಅವರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಸಿ–ವಿಮ್ಸ್) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಅವರು ತಡರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>