ರಸ್ತೆಗಾಗಿ 25 ಮರ ಅಕ್ರಮ ಕಡಿತ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರವೃತ್ತ– ಕೊಳಗಲ್ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 25 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳ ಕಡಿತ ತಡೆಯಲು ತೆರಳಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮರಗಳ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಏ.23ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುನೀಲಕುಮಾರ್ ಆರ್. ಚೌವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಗ, ಕೆಲ ಮಂದಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಕಾಮಗಾರಿ ತುರ್ತಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮರ ಕಡಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೂ ಕಟಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುನೀಲಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಡೆಯ ತಿಲ್ಲು, ರವಿ ಮೋಕಾ ಎಂಬುವವರು, ಅದನ್ನು ನೆಲೆಕ್ಕೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮರ ಕಡಿತ ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 21 ತಪಸಿ, 2 ಬೇವು ಹಾಗೂ 2 ಅರಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 25 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಕಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಎಂ.ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೌಲ್ಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಲು, ರತ್ನಬಾಬು, ರವಿ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-25-2123171680</p>