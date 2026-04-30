ಮೈತ್ರಿ ಪಲ್ಲೇದ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ (ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸಂಘ) ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಲ್ಲೇದ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎ. ವೇಮಣ್ಣ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜಿ. ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಸೀಮಾಬೇಗಂ ಸೂಚಕರಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈಗ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೈತ್ರಿ ಪಲ್ಲೇದ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಮು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಮುಜಾಹಿದ್ ಅಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಕೆ.ಎ. ವೇವಣ್ಣ, ನಸೀಮಾಬೇಗಂ, ಪಿ. ದಾನರೆಡ್ಡಿ, ವಿ. ಪ್ರದೀಪರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ. ಭರಮರೆಡ್ಡಿ, ಹಲಕುಂದಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎಂ. ಕೇದಾರನಾಥ, ಜಿ. ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ, ಕೋರಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ (ಪುಟ್ಟ), ಎಂ. ನರೇಶಕುಮಾರ್, ಕೆ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮರಿದೇವಯ್ಯ, ಪರಿಣಿತ ಸದಸ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವೀರಶೈವ ತರುಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂದೀಶ್ ಮಠಂ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಬು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>