ಅಂಗವಿಕಲರ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

ಕಂಪ್ಲಿ: 'ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಶಾಪವಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ(ಡಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಸಿ) ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂ.10 ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗವಿಕಲರ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ, ಥೆರಪಿ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಗತ್ಯ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 40ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಸಿ ಚಲನವಲನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್, ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ದೇವರಾಜ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಆಶಾ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಂ.ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯು ರಾಣಿ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಯ ಪಾಲಕ ರಮೇಶ್ ಜಡೆ, ವಿ.ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯು ದೇವಿಕಾ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-25-401250807</p>