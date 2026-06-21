ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 94 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಕಂಪ್ಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಾದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ, ಟಿಎಸ್ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ₹94ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಸುಮಾರು 90 ಎಕರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಏತನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಶಾಸಕ ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಸೈಟ್ ಎಂಜನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಜಿತ್ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎ. ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಯು. ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಇಟ್ಗಿ ಬಸಪ್ಪ, ಯು. ಗಿರಿಯಪ್ಪ, ಜಿ. ಪಂಪಾಪತಿ, ಚಲುವಾದಿ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ಹರಿಜನ ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಆರ್. ಲಿಂಗನಗೌಡ, ಸಿ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಕೆ. ವೀರೇಶ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ ವೆಂಕಟೇಶ, ಹಡ್ಲಿಗಿ ರಾಮಾಂಜನಿ, ಕೆ. ರಾಮಾಂಜನಿ, ಪೂಜಾರಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-25-1492431517</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>