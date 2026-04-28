ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಸ್ವಸ್ಥ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು, ಶಾಸಕ ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶ್ ಭೇಟಿ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಕೆಐಎಡಿಬಿಯವರು ಕುಡುತಿನಿ ಬಳಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ರೈತ ಮತ್ತು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೋರಾಟನಿರತರು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಸಪ್ಪ, ಪುಂಡೆಪಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬುವವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಯಿತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಗುಪ್ತಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸುರೇಶ ತಳವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಸಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ರೈತರ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>'ರೈತರು 4ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಿತ್ರಾಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ಜಿಂದಾಲ್ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಅಳಲು ರೈತರದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ರೈತರು ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ. ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸದೆ ಜಿಂದಾಲ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಹೋರಾಟನಿರತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕುಡುತಿನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 144ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ರೈತರ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುಡುತಿನಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್. ರಮೇಶ್, ಯು. ಬಸವರಾಜ, ಖಾದರ್ಬಾಷ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ದರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಧನ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೈತರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>