ಕಂಪ್ಲಿ: ನೂತನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಿನಗರದ ಉದ್ಯಾನದ ಪುರಸಭೆ ಆಧೀನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ (ಸಂಚಾರಿ) ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏ.25ರಂದು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕೀಲರ ಬಳಗದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಾಪ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವುದರಿಂದ ದೂರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಅಲೆಯುವುದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಫೆ.26ರಿಂದ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇದೀಗ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೊಠಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ.</p>.<p>'ಏ.15ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ಇತರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏ.25ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕೀಲರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಯ್ಯೋದಿ ಹರೀಶ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>