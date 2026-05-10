ಕಂಪ್ಲಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಂದು

ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ, 11ಕೆ.ವಿ ಫೀಡರ್ ಮರು ಜೋಡಣೆ, 110 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾರುತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮೇ 10ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶ, ಕಂಪ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮುದ್ದಾಪುರ ಅಗಸಿ, ಬೆಳಗೋಡು ಅಗಸಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್, ನಂ.10 ಮುದ್ದಾಪುರ, ದೇವಸಮುದ್ರ, ಹಂಪಾದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಜಾಯಿಗನೂರು, ಹಿರೇ ಜಾಯಿಗನೂರು, ಕೆ.ಎನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.