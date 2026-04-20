ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಬಳಿ 8 ಕಾರು

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ)ಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗೆ ₹16.17 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ 8 ಕಾರುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಬಳಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ 5 ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ಗಳು, 4 ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹1.30 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ₹29.97 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಇದ್ದು, ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಪಿಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸುಗಳಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>