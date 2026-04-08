ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ₹3500 ಕೋಟಿ ಲಭ್ಯ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ (ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ)’ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ₹3,500 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಅನುದಾನಲಭ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ ಬಿಜ್ಜೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ (ಸಿಇಪಿಎಂಐಝಡ್)’ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿಇಪಿಎಂಐಝಡ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲದೇ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ₹3,500 ಕೋಟಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅನುದಾನದ ಸದ್ಭಳಕೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಇಲಾಖೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ದುರಸ್ತಿ, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಅಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಐರನ್ಗಳು ಘಟಕಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಹೋಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಡೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಅದಿರು ಸರಬರಾಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಲಾರಿಗಳ ನಿರಂತರ ಓಡಾಟವಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಜಾಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಾಂಜ್ ಐರನ್ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಬಕೊವಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಸಮಂಜಸ: ‘ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಡೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ‘ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ’ವು ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಸಮಂಜಸ’ ಎಂದು ಸಂಜಯ ಬಿಜ್ಜೂರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾಬಕೊವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ₹132 ಕೋಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹52 ಕೋಟಿ ತಾನೇ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಉಳಿದ ₹80 ಕೋಟಿ ಭರಿಸಲು ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ನಂತರದ 2 ವರ್ಷ ರಾಬಕೊವಿ ನಿಗಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿಲ್ಲ.ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ₹156 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ₹26 ಕೋಟಿ ತಾವು ಭರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ, ₹129 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಂಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-25-1831452572</p>