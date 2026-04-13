<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ (ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ)ದ ‘ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ (ಸಿಇಪಿಎಂಐಝಡ್)’ಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪೋಷಣಾ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವುದು ಲಭ್ಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ₹800 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹250 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 16 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 8 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ 25 ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ 27 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಡೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಡಿಪಿಆರ್ಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 13 ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ₹13.54 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 51 ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 161 ಹಳೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹20.88 ಕೋಟಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 97 ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 106 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹34.21 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಪೂರಕ ಪೋಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 27,201 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹16.98 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 73,291 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹34.42 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಪಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇತರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 29,897 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 19 ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12 ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹14.4 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 300 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಂದ 400 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ₹171.15 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 250 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿತಿನಿ ಮತ್ತು ಚೋರನೂರು ಪಿಎಚ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸಿಎಚ್ಸಿಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕುರೆಕುಪ್ಪ, ಹೊಸದಾರೋಜಿ, ಭುಜಂಗನಗರ ಮತ್ತು ಯಶವಂತನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇದೆ. ಆಯುಷ್ ತರನಾಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹36 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ, ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣಾ ಸಹಾಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ‘ಮಿಷನ್ ಜೀರೋ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡೆತ್’ ಯೋಜನೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೌಶಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-25-1172419447</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>