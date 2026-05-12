233 ಮರ ಕಡಿಯಲು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಕೊಳಗಲ್ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ 233 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಾಗ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೊಳಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 24 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ 94 ಮರ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಿಂದ 1.10ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ 76, ಕಿ.ಮೀ 1.10 ರಿಂದ 1.60ರ ವರೆಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ 63 ಮರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 233 ಮರಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮರಗಳ ಹನನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು, ‘ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ’ ಎಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದ (ಎನ್ಜಿಟಿ) ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು, ‘ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಸಾಧ್ಯ. ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ವೇಳೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ತಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಮರು ಅರಣ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಮರಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ’ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-25-1261623894</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>