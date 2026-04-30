<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಲಿತರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ 250 ಹಾಗೂ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ 50 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಫಲಕವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರನಟ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಒಂದು ಗುಂಪು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿತ್ರವಿದ್ದ ಫಲಕವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಿ, ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ತುಳಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಏಳು ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ದೂರಿನ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡಬೇಕಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ರಾತ್ರಿ 1.30ಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ನೀಡದೆ ಕೊಳಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರುದಾರ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮೂಲ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಅದೇ ಜಾಗ ಬೇಕೆಂಬ ಹಠವಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು, ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫಲಕ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ನಾವೂ ವಿಷಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಫಲಕ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ’ ಎಂದು ರುದ್ರಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಉಭಯ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹರಿಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೊಳಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ‘ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-25-818787868</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>