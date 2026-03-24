ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕುಡತಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಭೂಮಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು 15 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಎಸ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ತಾವೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಉತ್ತಮ್ ಗಾಲ್ವಾ, ಎನ್ಎಂಡಿಸಿಗಾಗಿ ಕುಡತಿನಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಆಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಪರಿಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಲ ರೈತರು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಕೇವಲ ₹8 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಿತ್ತಲ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರು ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಐಎಡಿಬಿಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಡೂರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>