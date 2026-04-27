ಸೀತಾರಾಮ, ದೊಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ಕುಡತಿನಿ (ಸಂಡೂರು): ಪಟ್ಟಣದ ಸೀತಾರಾಮ, ದೊಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಸೀತಾರಾಮ, ದೊಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ನಡುವೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ಕುಡತಿನಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿದ್ದಮನಹಳ್ಳಿ, ಏಳುಬೆಂಚಿ, ದರೋಜಿ, ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ, ಹರಗಿನಡೋಣಿ, ವೇಣಿವೀರಾಪುರ, ತೋರಣಗಲ್ಲು, ಡಿ.ಅಂತಾಪುರ, ಸುಲ್ತಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆರದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ, ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥಕ್ಕೆ ಉತ್ತತ್ತಿ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿ ಸರ್ಮಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯವತಿಯಿಂದ ಮಡಿ ರಥೋತ್ಸವ, ಹೋಮ ನೆರವೇರಿತು. ರಥದ ತುಂಬಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೇವಂತಿ, ಚೆಂಡು ಹೂ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂಗಳಿಂದ ತೇರನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಣ್ಣದ ಬಾವುಟಗಳು, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ ಗರಿಗಳಿಂದ ರಥವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಬಲಿಹರಣ ಪಾಯಾಸ ನೈವೇದ್ಯ, ಆಗಮ ಹೋಮ, ಎಲೆಪೂಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪೂಜೆಗಳು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದವತಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಭಜನೆ, ಕುಂಬಮೇಳ, ಕೋಲಾಟ, ಡೋಳ್ಳು, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ಇತರೆ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-25-1166846114</p>