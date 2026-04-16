ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಭೂಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಭೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕುಡುತಿನಿ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬುಧವಾರ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಎದುರು ನೂರಾರು ರೈತರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ 20 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಹಲವು ಹೊತ್ತುಗಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. 'ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭೂಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪಾತ್ರವೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರೈತರ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸದಂತೆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು' ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಕುಡುತಿನಿಯ 200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಜಪಾನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ 'ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಓರಿಯಂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೀಲ್' ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ 200 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿಯು, ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯದೇ ಈ ಕೂಡಲೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು' ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>