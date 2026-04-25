ಗಿಡ, ಮರಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಸಮೀಪದ ಕೂರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ ಪರಿಣಾಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗಿಡ, ಮರಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಘಟನೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>'ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳಗಳಾದ ಮಹಾಗನಿ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ರಕ್ತಚಂದನ ಹಾಗು ಇತರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಅಂದಾಜು ₹5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗಿಡ,ಮರಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ರೈತ ಉದಮ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಗೆಯೇಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಗಿಡ,ಮರಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಉದಮ್ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ಸಿರಿಗೇರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>