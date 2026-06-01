ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಕುರುಗೋಡು: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯುಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕೇಬಲ್, ಎಮ್ಮೆ, ಬೈಕ್ ಕಳವು ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ₹18.20 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುರುಗೋಡು ಪಟ್ಟಣದ ಯೇಸು, ಮಹೇಶ್, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಶಿವಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಮ್ಮಹಳ್ಳಿಯ, ಮೌನೇಶ್, ಮೌಲಾಸಾಬ್, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಕುಮಾರ್, ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ, ಗಂಗಾವತಿಯ ಫಾರೂಕ್, ಮೈನು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಬಾಳನಗೌಡ ಎಸ್.ಎಂ. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ಸುಪ್ರಿತ್ ಮತ್ತು ಕರೆಮ್ಮ, ಎಎಸ್ಐ ಶೇಕ್ಷಾವಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>