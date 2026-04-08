ಕುರುಗೋಡು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಾಪುರಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರ ರಥೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಭಕ್ತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳ ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಮಠದ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಅವಧೂತ ಶ್ರೀಗಳು ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಎಳೆದು ಭಕ್ತರು ಪುನಃ ಸ್ವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದರು.</p>.<p>ಎಮ್ಮಿಗನೂರು, ಕಲ್ಲುಕಂಬ, ಓರ್ವಾಯಿ, ಗುತ್ತಿಗನೂರು, ಕೆರೆಕೆರೆ, ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟೆ, ಚಿಟಗಿನಹಾಳು, ಹಾವಿನಹಾಳು, ಎಚ್.ವೀರಾಪುರ, ಕುರುಗೋಡು, ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು, ಬಾದನಹಟ್ಟಿ, ಬೈಲೂರು, ಸಿಂಧಿಗೇರಿ, ಕೋಳೂರು, ಕಂಪ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹಲಕುರ್ಕಿ, ಹಿರೇಮುಚ್ಚಳಗುಡ್ಡ, ಕೊಂಕನಕೊಪ್ಪ, ಹಂಸನೂರು, ಗಬ್ಬೇರಕೊಪ್ಪ, ಕಬ್ಬಲಗೇರಿ, ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ, ಆಡಗಲ್, ಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-25-784202492