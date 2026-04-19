ಭೂಮಾಪನ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈರಾಣ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿ ಭೂ ಮಾಪಕರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ನಕ್ಷೆ, ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ, ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ಪೋಡಿ, ದಾರಿ ನಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಮೀನು, ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ, ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೊಡಕುಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತವೋ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಷ್ಕರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಜನರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಫೆ. 20ರಿಂದಲೇ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಭೂ ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಕುಮಾರ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು 2002ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಭೂ ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂ ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮತ್ತ ನೋಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದ ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ, ದರಾಖಾಸ್ತು ಪೋಡಿ, ನಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ, ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದು ಇಲಾಖೆಗೆ ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಫೈಲ್ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಎಂಬ ಕೂಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಟ್ಟು ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿ: ‘ಭೂ ಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಭೂ ಮಾಪಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಜನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 32 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗೂ ಸದ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು 20 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರೇ. ಹೀಗೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 78 ಮಂದಿ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ವೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ: ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಬೆಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ, ಒತ್ತುವರಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿದರೆ, ರೈತರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಬಯಲು ಭೂಮಿ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಲೀಸಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?: ಪರವಾನಗಿ ಭೂ ಮಾಪಕರನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಪಿಎಫ್, ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕು, ಬಾಕಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಾಪಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-25-375583672</p>