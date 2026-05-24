ಟರ್ಮಿನಲ್‌: ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ನೇಮಕ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಲಾರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್– ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಲ್ಲಾ ಮೆಹಬೂಬ್ ಬಾಷ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಿಂಚು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನನಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ; ಸಭೆ ನಡೆಸದೆಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಈಗಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಯು ಸಭೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯಲಿ’ ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಚಲ್ಲಾ ಮಹೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಕೈವಾಡವಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಬೇಡ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆದ್ದಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನೀಲಕಂಠ ನಾಯ್ಡು, ಜೆ. ನಾಗರಾಜು, ರವಿಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-25-1033616378</p>