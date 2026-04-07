<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ನೂರಾರು ಆಟೋಗಳ ಸಾಲು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗದೇ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ದಿನವಿಡೀ ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೊಂದೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಜಿಪಿ ವಿತರಣೆಗೊಂಡಿತು. ಉಳಿದ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ನೋ ಸ್ಟಾಕ್’ ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ವರೆಗೆ, ಅತ್ತ ಬೈಪಾಸ್ ವರೆಗೆ ಆಟೊಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಬಿರು ಬಿಸಲಿನಲ್ಲೂ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಟೊಗಳ ಸಾಲಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಉಂಟಾಯಿತು.</p>.<p>ಲೀಟರ್ಗೆ ₹105: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ₹56 ಇತ್ತು. ಅದು ಏರುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ಸದ್ಯ ₹105ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಿದೆ. ಇದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ತೊಂದರೆಗೆ ದೂಡಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-25-1174559541</p>