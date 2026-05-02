ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಒತ್ತಾಯ

ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದ ಬಿಎಂಎಂ ಇಸ್ಪಾತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ತಂಡ, ಬಿಎಂಎಂ ಇಸ್ಪಾತ್, ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿಸಿ ರಚಿಸಿ, ಹೋರಾಟದ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ವಕೀಲ ಜಿ.ಎಂ.ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಹಿರಿಯ ರಂಗಕಲಾವಿದೆ ಕೆ.ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಬಿಎಂಎಂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ದೂಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರು. .</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ನಾಗೇಶ್, ದಸಂಸದ ಎಚ್.ನಾಗಪ್ಪ, ಲಲಿತ ಕಲಾರಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜೀವ್, ಹೊನ್ನೂರುಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕೃಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ, ಎಂ.ಬದರೀನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಲಿಗಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ, ಕುಂಬಾರ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>