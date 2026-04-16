ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಆರೋಪ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಸಿ–ವಿಮ್ಸ್) ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಡೂರಿನ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಎಂಬುವವರು ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಮೋಚನಾ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು. ಬಸವರಾಜ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ನಡೆದ ಗರ್ಭಾಶಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಅವರ ಮೂತ್ರನಾಳ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಮೂರನೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ, ಸಂಘದ ಪದಾಕಾರಿಗಳಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್.ಶಂಕಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: 'ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಶೇ 0.5–1ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ವ್ರಣ ಎಂಬುದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ತಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>