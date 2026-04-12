ಬಳ್ಳಾರಿ: ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್‌ ಜಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಾರದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಚಾಲನೆ

ಹಳೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 24 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೂಲಿಕಾರರ ‘ಫೇಷಿಯಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್’ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನೈಜ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನಮಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಟ್ಟಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸುಮೇರ್ ಹೇಳಿದರು.