ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದೇ ಡಿಎಂಜಿ ಪಡಿಪಾಟಲು

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳದ್ದು ಒಂದು ತೂಕವಾದರೆ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಎಂಜಿ) ಯದ್ದೇ ಒಂದು ತೂಕ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಲಾಖೆಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪಡಿಪಾಟಲು ಪಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಖನಿಜ (ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಇತರೆ)ಗಳ ರಾಜಸ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹4350.98 ಕೋಟಿ, 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹4511.62 ಕೋಟಿ (ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗೆ) ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಎಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 40 ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಗಣಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 5338.24 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (13,191 ಎಕರೆ). ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣಿಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ ವರೆಗೆ 30.295 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾರಿ, ರೈಲು, ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದಿರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಗಣೆ, ಮಾರಾಟ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಯೂ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಪ ಖನಿಜಗಳಾದ ಮರಳು, ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲು, ಗ್ರಾವೆಲ್ ನದ್ದೇ ಬೇರೆ ಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಾಸದಾಯಕ.</p>.<p>ಇಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಡಿಎಂಜಿಗೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ 36 (ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕುರುಗೋಡು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ) ಹುದ್ದೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದ್ದೆಯೇ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರ, ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆ ಬಳಿಕ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಾದರೂ, ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಡಿಪಾಟಲು ಪಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿಚಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಡಿಎಂಜಿಯದ್ದು ಅರಣ್ಯರೋಧನ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ಗಳೇ ಗತಿ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ. ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲ ಮಂದಿ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-25-478102693</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>