ಬಳ್ಳಾರಿಯತ್ತ ನೋಡುವರೇ ಗಣಿ ಮಂತ್ರಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಣಿ ಅಪಸವ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಈ ವರೆಗೆ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ.

2023ರ ಮೇ 27ರಂದು ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಇಲಾಖೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 2026ರ ಮೇ 27ಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರೆಗೂ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ, ಖನಿಜ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲಾಖಾ ಪರಾಮರ್ಶನ ಸಭೆಯನ್ನೂ ಅವರು ನಡೆಸಿಲ್ಲ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ ಜಾರ್ಜ್, ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಾಸಕರು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಾಮರ್ಶನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹4500 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ (ಮುಖ್ಯ ಖನಿಜಯಗಳಿಂದ)ಗೆ ಮೀರಿದ ರಾಜಸ್ವ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರ ಸಚಿವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

'ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಅದಿರು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಎನ್ಎಂಡಿಸಿಯಿಂದ ಅದಿರು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಹಲಕುಂದಿ ಬಳಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ನೂರಾರು ಟನ್ ಅದಿರು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಸಂಸದ ಇ. ತುಕಾರಾಂ ಅವರೇ ಅದಿರು ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು' ಇಷ್ಟಾದರೂ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಆಡಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರ ಈ ನಡೆ ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಚಾಗನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಗಣಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ (ಸಿಇಸಿ) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಪವನ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಜಿನ್ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಣಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ 'ಸಿ' ವರ್ಗದ ನಾಲ್ಕು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ 9 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಕಾನೂನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯು ತಡೆದಿದೆ ಇಂಥ ಅಚಾತುರ್ಯಗಳು ನಡೆದರೂ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅದಿರು ಸಾಗಣೆಗೆ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಅ