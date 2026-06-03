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ಬಳ್ಳಾರಿ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಸಚಿವಗಿರಿ?

ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮಣೆ ಹಾಕುವುದೇ? ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸೂತ್ರದಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗುವರೇ ಮಂತ್ರಿ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 5:48 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 5:48 IST
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ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಂ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಂ
ಜೆ.ಎನ್‌ ಗಣೇಶ್‌
ಜೆ.ಎನ್‌ ಗಣೇಶ್‌
ಭರತ್‌ ರೆಡ್ಡಿ 
ಭರತ್‌ ರೆಡ್ಡಿ 
ಇ.ತುಕಾರಾಂ
ಇ.ತುಕಾರಾಂ
Ballari

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