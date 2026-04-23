ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್) ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಪನ ಮಾಡದೇ, ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಲಾರಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಇ.ತುಕಾರಾಂ ಅರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿಯ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು, ತೂಕಮಾಪನ ಯಂತ್ರ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು, ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಎಂಜಿ)ಯ ಖಾಯಂ ನೌಕರರಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು, ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳು ಸಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಅದಿರುವ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂದದ ತುಕಾರಾಂ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿಯ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಗಳಿಗೆ ಅದಿರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ 1 ಸಾವಿರ ಲಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ 20 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಅದಿರನ್ನು ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಭಾರೀ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸದರ ಆರೋಪ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-25-669409859</p>