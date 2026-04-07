ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ್ಯ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಶ್ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಬೇರ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಭರವಸೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೋರಾಟ ಹಿಂಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, 'ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಜನರದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬೇಕು. ಶಾಸಕರು, ಮೇಯರ್, ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟ ಪಾಲಿಕೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದಿಟ್ಟ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. 'ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೊಡೆಯುವುದು, ನಾವು ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದುವರಿದೇ ಇದೆ. ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಕುಬೇರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಶ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಶಾಸಕ, ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಈಡೇರದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>