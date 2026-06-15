ವಿಡಿಯೊ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹೊಸ ಅಂಶ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಮಾದರಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸವನಗೌಡ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೊ ವೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸುಮನ್ ಡಿ.ಪಿ, ‘ಕೊಲೆಯಾದ ಬಸವನಗೌಡ ಶ್ವೇತಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಹಕಾರ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಮಹಿಳೆ ದೊಡ್ಡ ಬಸನವನಗೌಡ ಮತ್ತು ಸೋದರ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶವವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಮೂವರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮತ್ತು 3 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸವಾರ ಕರಿಬಸಪ್ಪ(65) ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಸದಾಶಿವ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಕರಿಸಬಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸದಾಶಿವ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಚಿಲಮೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಬಳಿಯ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಕರಡಿ ಧಾಮದ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ಬಳಿ ಮತ್ತಾಜನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸಂಡೂರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಬೈಕಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಮೃತ ಕರಿಬಸಪ್ಪನ ಮಗ ಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಈಜಾಡಲು ತೆರಳಿದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಈಜು ಬಾರದೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಬಂಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕೆ.ಪಂಪಾಪತಿ(12) ಮೃತಬಾಲಕ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಪಂಪಾಪತಿ ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಗೆ ಈಜಾಡಲು ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈಜು ಬಾರದೇ ಬಾಲಕನು ಬಾವಿಯಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಟಿ.ರಮೇಶ್ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಚೊರುನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ (59) ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಮ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಭಾನುವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೋರಣಗಲ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-25-972945777</p>