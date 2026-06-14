ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಹೋಲುವ ಪ್ರಕರಣ, ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

<p><em>ಹರಿಶಂಕರ್ ಆರ್.</em></p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಮೋಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲ್ಯಾಬ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸವನಗೌಡ (26) ಜೂನ್ 7ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆತನ ಮೃತದೇಹವು ಶಿವಪುರ ಮತ್ತು ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರೆಬೆಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈತನ ಸೋದರ ಮಾವ ಹಂಪನ ಗೌಡ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಮೋಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 8ರಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದು ಪಾಟೀಲ್ ಬಸವನಗೌಡನ ವಿಕೃತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸವನಗೌಡನಿಂದ ನಿರಂತರ ಪೀಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಸವನಗೌಡ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಾಮತೃಷೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಬಸವನಗೌಡ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ಆತನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೃತ ಬಸವನಗೌಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಸವನಗೌಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಪತಿ ದೊಡ್ಡಬಸವನಗೌಡ, ಸೋದರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮೂವರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿದವು. ಕೊನೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೃತ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸವನಗೌಡನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಶ್ವೇತಾ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಆತನ ವಿಕೃತಿಗೆ ಕೊನೆಹಾಡಲು ಕೊಲೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 7ರಂದು ಬಸವನಗೌಡನನ್ನು ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ ಮೋಕಾ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂಚಿನಂತೆ, ಅದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದ ಪತಿ ದೊಡ್ಡಬಸವನಗೌಡ ಮತ್ತು ಸೋದರ ವಿಜಯ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸವನಗೌಡನ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿದು ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಒಯ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-25-674317841</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>