ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಸಮೀಪದ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ 'ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ: ಆಕ್ರೋಶ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಡವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಗೂಡಂಗಡಿ, ಕಿರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾಳಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿ 5 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ದಾಳಿ ವೇಳೆ 0.940 ಲೀ ಮದ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಅಬಕಾರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಉರಕುಂದಪ್ಪ, ಭೋಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>