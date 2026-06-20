<p><em>ಹರಿಶಂಕರ್ ಆರ್.</em></p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕೇಂದ್ರ ಉಕ್ಕು ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ‘ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಗಣಿ’ಯಲ್ಲಿ 28 ಬಗೆಯ ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಒಇಎಫ್ಸಿಸಿ) ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ‘ಷೋಕಾಸ್’ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣಿಯ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಎನ್ಎಂಡಿಸಿಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಯು (ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1111) ಒಟ್ಟು 639.80 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 477.49 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗಣಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 86 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಿಂದ 1.62 ಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಪರಿಸರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅನುಮೋದನೆ (ಇಸಿ) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂಒಇಎಫ್ಸಿಸಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನವರಿ 27ರಂದು ಗಣಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ: 2004ರ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ‘ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ’ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಸಿರು ವಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಳೆದ ಫೆ. 26ರಂದು ನೀಡಿದ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅದಿರು ಸಾಗಿಸುವ ಲಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈವರೆಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸದ ಕಾರಣ, ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಲಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರಿಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-1328067282</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>