<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕೇಂದ್ರ ಉಕ್ಕು ಸಚಿವಾಲಯದ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ) ಒಡೆತನದ ‘ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಸರ ಅನುಮೋದನೆ (ಇಸಿ) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನ ಸಮುದಾಯ (ಎಸ್ಪಿಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಸ್.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅದಿರು ಸಾಗಿಸದೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಣಜಿತ್ ಪುರ, ನರಸಿಂಘಪುರ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ಬರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ದೂರಿದೆ. 2021 ಮತ್ತು 2023ರ ಪರಿಸರ ಅನುಮೋದನೆಯ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನವರಿ 19 ರಂದು ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿರು ಸಾಗಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಪವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಣಿಬಾಧಿತ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದಿರು ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎನ್ಎಂಡಿಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ನೀಡಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಸರ ಅನುಮೋದನೆ (ಇಸಿ)ಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ 8.6 ಟನ್ ಗರಿಷ್ಠ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಗಣಿಬಾಧಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಾಲವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎನ್ಎಂಡಿಸಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಹೋರಾಟಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ವೇಣಿವೀರಾಪುರದ ವೇಮನ ಪೀಠದ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪರಿಸರದ ಜನರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಮೂಲಿಮನಿ ಈರಣ್ಣ, ಗುಜ್ಜೂರ್ ಖಲೀಂ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-25-518282748</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>